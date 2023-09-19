Пентагон призвал партнеров США скорее поставить Украине системы ПВО

США призывают своих партнеров предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) в преддверии зимы. Это заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после заседания, посвященного ситуации в Украине, которое прошло в Германии. Остин отметил, что союзникам следует тщательно рассмотреть возможность предоставления дополнительных ресурсов для поддержки Вооруженных сил Украины, включая артиллерийские снаряды, и это необходимо сделать до начала зимы.

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Глава Пентагона также подчеркнул важность оперативной передачи западными партнерами дополнительных боеприпасов для систем ПВО в Киев, учитывая, что эти средства играют критическую роль в обеспечении безопасности Украины.

Ранее в Белом доме было объявлено о намерении обеспечить "всестороннюю защиту" Украины на Генеральной Ассамблее ООН. Кроме того, в ходе планируемой встречи между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским ожидается обсуждение возможности одобрения инициативы о предоставлении дополнительного финансирования в размере 24 миллиарда долларов Киеву со стороны Конгресса США.

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Следует отметить, что в сентябре Пентагон объявил о скорой поставке тяжелых танков Abrams в Украину, что является значимым шагом в укреплении оборонных возможностей украинских вооруженных сил.