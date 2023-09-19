Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
ЕС заявил о готовности содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном
ЕС заявил о готовности содействовать диалогу Армении и Азербайджана

реклама

Европейский союз (ЕС) выразил свою готовность вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе, который вновь обострился в связи с началом военной операции со стороны Азербайджана. Согласно заявлению верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, Жозепа Борреля, ЕС готов активно содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном.

реклама

Боррель призвал Азербайджан к немедленному прекращению военных действий и отказу от действий, которые могут усугубить ситуацию для местного населения.

"Насилие необходимо немедленно остановить, чтобы создать условия для восстановления мира и переговоров, направленных на нормализацию обстановки. Настоящая готовность всех сторон к конструктивным переговорам - важное условие для достижения положительных результатов," - подчеркнул он.

Согласно информации, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале "локальных антитеррористических мероприятий" на контролируемой Нагорно-Карабахской республикой территории. В то время как Армения отрицает наличие своих вооруженных сил в этом регионе.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, в свою очередь, обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения и захвате ключевых позиций и населенных пунктов. Эта новая волна насилия в Нагорном Карабахе требует внимания и активной международной дипломатической деятельности с целью восстановления мира и стабильности в регионе.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
51
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
6
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
22
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
2
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
1
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
9
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
Биоинженеры создали ГМО-бактерию, способную победить Большое мусорное пятно в океане
4
Tesla на прошлой неделе выпустила свой 5-миллионный электромобиль
+
Аналитики: игровые видеокарты могут снова стать дефицитным продуктом и подорожать
17
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
5
Der Spiegel: Российская армия превратила фронт в, возможно, самое большое минное поле в мире
1
Николас Мертен: «Криптовалютный рынок может ждать еще одно падение»
+
Аналитики назвали август худшим месяцем для крипторынка с ноября 2022 года
+
Foxconn полна решимости удвоить своё присутствие в Индии
+
В отечественном мониторе LightCom нашли тайванский чип – российский контроллер был обманкой
10
Выпущена легкая двухрежимная игровая мышь Rapoo V300PRO со скоростью отклика 0,25 мс
2

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
62
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
77
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
97
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
16
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Beats Studio3 Wireless - "Эппл эмейзинг продукт" от Apple и рэперка всея Америки, доктора Дре
1
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+

Сейчас обсуждают

Мираж
21:59
таблетки принимал?
Узбеки уже приступили к работе на заводе «АвтоВАЗ»
Heinrich Luitpold Himmler
21:57
15900к его порвёт
Core i9-15900K получит 40 ядер и выйдет в 2024 году – инсайдеры рассказали о планах Intel
Тruth Seеker
21:57
Захарова же какая то секретурка какого то ведомства, её слова вес не имеют
Захарова: Зеленский будет просить новое оружие в ходе «гастрольного тура» по США
Heinrich Luitpold Himmler
21:56
А ты представляешь как будет новая ксочка на нём идти, мммм, с внешним охлаждением, вот это я понимаю
Core i9-15900K получит 40 ядер и выйдет в 2024 году – инсайдеры рассказали о планах Intel
Мираж
21:55
грустный, таблетки, таблетки и ещё раз таблетки не забывай пить
МИД Франции призвал к срочному созыву Совбеза ООН по Нагорному Карабаху
Heinrich Luitpold Himmler
21:54
Я тоже думал над этим вопросом, набери внешний водоблок в яндексе, на али есть такой называется то ли биксби, то ли бакински, короче не суть, он отводит до 2000 ват тепла, можешь его прям щас купить, ...
Core i9-15900K получит 40 ядер и выйдет в 2024 году – инсайдеры рассказали о планах Intel
Соломон Гнида
21:54
с 216 года до н.э. (битва при Каннах) слышу о крушении нашей Римской империи.Тогда она была в границах Италии. Зомбированные люди, вы действительно реально думаете что Рим скоро рухнет? Мне вас жаль.С...
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
Михаил Barash Андреев
21:53
Дуй обратно в 6 класс общеобразовательной школы, основы экономики изучать. Расход одного (в данном случае государства) - это всегда доход другого (в данном случае работников ВПК). Не даёт ему ничего в...
В России в текущем году вдвое увеличилось производство бронетехники
kitava
21:51
Это мало. Им млны нужны.
Минобороны Британии: Украина получит десятки тысяч снарядов
Heinrich Luitpold Himmler
21:48
пачиму
Core i9-15900K получит 40 ядер и выйдет в 2024 году – инсайдеры рассказали о планах Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем