ЕС заявил о готовности содействовать диалогу Армении и Азербайджана

Европейский союз (ЕС) выразил свою готовность вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе, который вновь обострился в связи с началом военной операции со стороны Азербайджана. Согласно заявлению верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, Жозепа Борреля, ЕС готов активно содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном.

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Боррель призвал Азербайджан к немедленному прекращению военных действий и отказу от действий, которые могут усугубить ситуацию для местного населения.

"Насилие необходимо немедленно остановить, чтобы создать условия для восстановления мира и переговоров, направленных на нормализацию обстановки. Настоящая готовность всех сторон к конструктивным переговорам - важное условие для достижения положительных результатов," - подчеркнул он.

Согласно информации, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале "локальных антитеррористических мероприятий" на контролируемой Нагорно-Карабахской республикой территории. В то время как Армения отрицает наличие своих вооруженных сил в этом регионе.

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Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, в свою очередь, обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения и захвате ключевых позиций и населенных пунктов. Эта новая волна насилия в Нагорном Карабахе требует внимания и активной международной дипломатической деятельности с целью восстановления мира и стабильности в регионе.