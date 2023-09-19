Франция призвала созвать Совбез ООН по Нагорному Карабаху

Франция выразила неотложную необходимость провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с актуальной обстановкой в Нагорном Карабахе. Это заявление сделано представителями Министерства иностранных дел Франции и передано агентством ТАСС.

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"Франция настаивает на немедленном созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Мы в настоящее время проводим консультации с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами, чтобы обеспечить соответствующий ответ на угрозы безопасности, связанные с неприемлемой агрессией Азербайджана", - гласит заявление Министерства иностранных дел Франции.

Помимо этого, Министерство призвало Азербайджан немедленно прекратить военные действия и соблюдать международное право.

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Ситуация продолжает оставаться напряженной, и на 19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических операций на территории, контролируемой Нагорным Карабахом. Баку также сообщило об уничтожении армянской радиолокационной станции в Нагорном Карабахе. Международное внимание к этой ситуации продолжает расти.