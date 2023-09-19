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NataVd
Чехия при поддержке Дании и Нидерландов начнет поставлять оружие Украине
Чехия начнет поставлять оружие Украине

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Чехия укрепляет свою военную поддержку Украине при содействии Дании и Нидерландов. Это важное объявление следует за подписанием трехстороннего соглашения в ходе официального визита заместителя министра обороны Чехии, Даниэла Блажковеца, на американскую военную базу Рамштайн в Германии.

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Один из первых шагов стала передача Украине 15 модернизированных танков T-72EA, которые скоро прибудут на украинскую территорию. Но эта поддержка не ограничивается лишь танками. Чехия готова постепенно передавать Украине десятки боевых машин пехоты, средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы. Поставки планируются на последние месяцы 2023 года и начало 2024 года.

Министерство обороны Чехии выразило свою готовность поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, и это сотрудничество также признается важным вкладом в развитие чешской оборонной промышленности, а также создание новых рабочих мест в стране. Даниэл Блажковец подчеркнул, что это сотрудничество приносит экономическую выгоду для Чехии.

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Это не первый раз, когда Чехия предоставляет помощь Украине в рамках подобных инициатив. Ранее, в начале 2023 года, США выделили значительное финансирование для поддержки Украины. Совместно с США и Нидерландами, Чехия передала 45 модернизированных танков Т-72. 

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