Чехия начнет поставлять оружие Украине

Чехия укрепляет свою военную поддержку Украине при содействии Дании и Нидерландов. Это важное объявление следует за подписанием трехстороннего соглашения в ходе официального визита заместителя министра обороны Чехии, Даниэла Блажковеца, на американскую военную базу Рамштайн в Германии.

реклама

Один из первых шагов стала передача Украине 15 модернизированных танков T-72EA, которые скоро прибудут на украинскую территорию. Но эта поддержка не ограничивается лишь танками. Чехия готова постепенно передавать Украине десятки боевых машин пехоты, средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы. Поставки планируются на последние месяцы 2023 года и начало 2024 года.

Министерство обороны Чехии выразило свою готовность поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, и это сотрудничество также признается важным вкладом в развитие чешской оборонной промышленности, а также создание новых рабочих мест в стране. Даниэл Блажковец подчеркнул, что это сотрудничество приносит экономическую выгоду для Чехии.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Это не первый раз, когда Чехия предоставляет помощь Украине в рамках подобных инициатив. Ранее, в начале 2023 года, США выделили значительное финансирование для поддержки Украины. Совместно с США и Нидерландами, Чехия передала 45 модернизированных танков Т-72.