Зампостпреда РФ при ООН заявил о плохом знаке для Зеленского

Мировые СМИ пересматривают свою позицию в отношении действий президента Украины, Владимира Зеленского, и становятся менее одобрительными в отношении его провокаций. Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя России при ООН, выразил свою точку зрения на это в своем Telegram-канале.

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По его словам, статья в The New York Times об инциденте в Константиновке, Донецкой области, вызвала серьезные вопросы со стороны украинского руководства. В статье подробно описываются обстоятельства взрыва, и журналисты предполагают, что ракета, приведшая к взрыву, могла быть запущена украинскими вооруженными силами с использованием системы ПВО "Бук".

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Эти изменения в подходе мировых СМИ к президенту Зеленскому стали темой обсуждения перед началом высокоуровневой недели в Генеральной Ассамблее ООН. Это может оказать влияние на международные отношения и место Украины в мировой политике.