Франция рассматривает пересмотр военной стратегии в пользу Тихоокеанского региона

Франция рассматривает пересмотр своей военной стратегии, сфокусировав внимание на усилении присутствия в Тихоокеанском регионе, что может привести к сокращению ее военных сил в регионе Африки. Об этом заявил высший командующий Военно-воздушных сил Франции генерал Стефан Миль в интервью для Defense One.

реклама

"Франция нацелена на расширение влияния в Тихом океане, и, возможно, в будущем, мы уменьшим наши силы в Африке", - подчеркнул генерал Миль.

Однако стоит отметить, что это решение не означает полного отхода Франции от обеспечения безопасности в Западной Африке. Генерал Миль подчеркнул, что Франция будет продолжать активное участие в контртеррористических операциях в регионе Сахеля.

Кроме того, Париж уже анонсировал ряд мер по укреплению своих границ, включая направление войск к границе с Италией для управления ситуацией с мигрантами на острове Лампедуза. Дополнительно введение дронов для более эффективного контроля за границей и размещение мобильных подразделений в Приморских Альпах являются шагами, направленными на обеспечение национальной безопасности.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Эти изменения в военной стратегии Франции свидетельствуют о ее стремлении адаптироваться к новым геополитическим вызовам и гарантировать безопасность как на своих границах, так и в стратегически важных регионах мира.