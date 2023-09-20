Правительство Австрии раскритиковали за покупку систем ПВО для защиты от России

Глава Австрийской партии свободы (АПС), Херберт Кикль, остро выразил свою критику в адрес правительства страны в связи с недавней закупкой систем противовоздушной обороны (ПВО) под предлогом защиты от потенциальной угрозы со стороны России. Эти заявления были опубликованы агентством ТАСС.

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Кикль обратил внимание на то, что приобретенные системы IRIS-T обладают ракетами, способными покрывать дистанцию в 50 километров. В этой связи он задал важный вопрос: "Какова необходимость в такой значительной дальности ракет в данном контексте?". По его мнению, эффективность таких ракет на таком расстоянии вызывает сомнения. Он также подчеркнул, что другие государства-члены НАТО, находящиеся вблизи Австрии, также активно следят за безопасностью своего воздушного пространства.

ТАСС добавляет, что Австрия намерена закупить целых восемь немецких комплексов IRIS-T.

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Эта критика со стороны Кикля - не первый случай, когда он призывает правительство учитывать мнение граждан при принятии важных политических решений, включая антироссийские санкции. С учетом предупреждения бывшего главы разведки Австрии, Питера Гридлинга, о возможном росте популярности ультраправой Австрийской партии свободы, связанной с Россией, после выборов в октябре 2024 года, эти события приобретают большое значение внутриполитической и внешней динамики Австрии.