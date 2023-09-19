Франция направит войска на границу с Италией

Франция предпринимает решительные шаги в ответ на увеличивающийся поток мигрантов, направляя военные силы на границу с Италией, в частности, на остров Лампедуза. Согласно информации от радиостанции Europe 1, эта мера принята в свете растущей напряженности в регионе.

реклама

В рамках действий по обеспечению безопасности, служба внешней разведки Франции (DGSI) отправляет своих сотрудников в кантон Ментон для проведения опросов среди арестованных нелегальных мигрантов на границе. Цель - выявить возможные связи с терроризмом, что становится особенно актуальным в контексте угроз безопасности.

Париж также принимает меры по укреплению наблюдения за границей с использованием дронов и размещением четырех мобильных подразделений в Приморских Альпах.

В ответ на увеличивающееся количество задержаний нелегальных мигрантов, Франция удваивает свой полицейский контингент. Эти сотрудники будут активно участвовать в антитеррористической операции Sentinelle, подчеркивая важность борьбы с террористическими угрозами.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони призвала Евросоюз к сотрудничеству для смягчения напряженной ситуации, связанной с прибытием тысяч мигрантов на лодках из Северной Африки на остров Лампедуза. Запланированный визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на 17 сентября может стать важным шагом в поиске решения этой чрезвычайной ситуации.