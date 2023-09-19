Захарова назвала поездку Зеленского в США очередным гастрольным туром

В ходе своего визита по Соединенным Штатам, украинский лидер Владимир Зеленский нацеливается на активное взаимодействие с Вашингтоном. Основной акцент в его дипломатических усилиях будет сделан на обсуждении финансовой поддержки и поставках современного вооружения для Украины.

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Эти планы подтверждены официальным заявлением Марии Захаровой, представителя МИД России, которая в ходе своего брифинга охарактеризовала Киев как "попрошайку", стремящуюся получить деньги и оружие от своих американских партнеров. Также Захарова назвала визит Зеленского в США "гастрольным туром".

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Интересно отметить, что поездка Зеленского в США будет включать в себя не только встречу с американским президентом Джо Байденом, но также и переговоры с малыми группами конгрессменов в Капитолии. Эти шаги призваны укрепить долгосрочное стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами и обсудить актуальные вопросы мировой политики.