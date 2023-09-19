Еще одна страна запретила импорт украинского зерна

Премьер-министр Хорватии, Андрей Пленкович, высказал свою позицию по отношению к закупкам украинского зерна, подчеркнув, что Хорватия не намерена приобретать его, но готова предоставить свою территорию для его транзита. Премьер-министр обосновал этот выбор, говоря: 'Мы хотим быть транзитной страной, а не страной, которая столкнется с поступлением внушительных объемов дешевого зерна из Украины, что может создать трудности для наших сельхозпроизводителей'."

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Следует отметить, что Хорватия предложила Украине несколько вариантов транзитных маршрутов, включая железнодорожные, речные и морские пути. Однако на данный момент не было объявлено о достигнутых соглашениях по этому вопросу.

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Ранее Польша также приняла жесткую позицию, угрожая введением бессрочного эмбарго на украинское зерно, если Еврокомиссия не продлит запрет на его импорт. Министр развития и технологий Польши, Вальдемар Буда, заверил, что польские фермеры могут рассчитывать на поддержку правительства, которое готово продлить запрет на ввоз зерна, чтобы защитить интересы местных сельхозпроизводителей.