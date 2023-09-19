Раскрыта тайна исчезновения экс-главы МИД Китая

Экс-главу Министерства иностранных дел Китая, Цинь Гана, возможно, отстранили от должности из-за скандальных внебрачных отношений, поддерживаемых им в Соединенных Штатах, пока он исполнял обязанности посланника КНР в этой стране. Эта новость была опубликована газетой The Wall Street Journal, источниками которой являются неименованные источники.

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По данным издания, Коммунистическая партия Китая провела внутреннее расследование, которое выявило факт, что Цинь Ган, находясь в должности китайского посланника в США, поддерживал романтические отношения, в результате чего даже стал отцом.

Бывший глава МИДа, Цинь Ган, не появлялся на публичных мероприятиях в течение нескольких месяцев. Он стал главой Министерства иностранных дел Китая в декабре 2022 года, а его отстранение от должности произошло 18 июля.

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В этот же день Министерство иностранных дел КНР удалило со своего официального веб-сайта и страницы в социальной сети WeChat все упоминания о Цинь Гане. Его место занял Ван И, руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, который ранее уже руководил МИДом КНР с 2013 по 2022 год.