Дания передаст новую партию танков Украине

Дания продолжает укреплять свою партнерскую роль в поддержке Украины, внушительно увеличивая свой вклад в безопасность страны. Министр обороны Дании, Троэльс Лунд Поульсен, объявил о передаче Украине новой партии военной техники, состоящей из 45 единиц бронетехники.

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Этот значимый акт включает в себя поставку 30 современных танков Leopard 1 и 15 танков T-72, что подчеркивает обязательство Дании поддерживать украинскую армию и обеспечивать ее современными военными средствами.

Но это только часть более крупного плана. Дания заявила о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 5,8 миллиарда крон (833 миллиона долларов). Из этой суммы 4,3 миллиарда крон будут перечислены в 2023 году, еще 1,4 миллиарда крон - в следующем году, а оставшиеся 52 миллиона крон - в 2025 году.

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Кроме того, премьер-министр Дании, Метте Фредериксен, пообещала выделить дополнительные 300 миллионов датских крон (40 миллионов евро) на восстановление Украины. Эти меры укрепляют партнерство между двумя странами и подчеркивают важность солидарности в мире, где безопасность и стабильность являются приоритетом.