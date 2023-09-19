В ЕС усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после жалобы в ВТО

В Европейском Союзе (ЕС) возникли вопросы о трезвости заместителя министра экономики Украины, Тараса Качка, в связи с жалобой, поданной Киевом в Всемирную торговую организацию (ВТО), касающейся Польши, Словакии и Венгрии. Основной спор касается запрета на импорт украинского зерна в эти страны, как сообщает издание Politico.

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Один из дипломатов ЕС выразил свои сомнения, спросив: "Этот мужчина был трезв?" Такое высказывание выразило недоумение по поводу действий украинской стороны.

Ранее, еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что страны ЕС, против которых выдвинуты обвинения, ранее активно содействовали экспорту сельскохозяйственной продукции с Украины. Вместо судебных разбирательств он призывает к началу диалога и поиску дружественного решения конфликта.

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Ситуация вызвала озабоченность в ЕС, и ожидается, что будут предприняты дополнительные шаги для рассмотрения жалобы Украины в ВТО.