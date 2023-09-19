Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент России, Владимир Путин, готовится к важным дипломатическим переговорам с лидером Китайской Народной Республики, Си Цзиньпином, которые намечены на октябрь. Эту информацию подтвердил секретарь российского Совета безопасности, Николай Патрушев, а также она была официально подтверждена Дмитрием Песковым, официальным представителем Кремля.

реклама

Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована в рамках участия российского лидера в мероприятиях международного форума "Один пояс — один путь", который пройдет в Пекине. Ожидается, что эти переговоры станут ключевым моментом в укреплении стратегических отношений между Россией и Китаем.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Этот анонс следует за ранее сообщенным обсуждением украинского конфликта главами МИД России и Китая, Сергеем Лавровым и Ван И. Они также подчеркнули высокую оценку сотрудничеству двух стран и рассмотрели возможности для более тесных взаимодействий на высших уровнях. Встреча Путина и Си Цзиньпина в октябре наверняка привлечет внимание мировой общественности и может оказать влияние на глобальную политическую арену.