Берлинские студенты раскритиковали антироссийскую выставку за военную пропаганду

Члены организации "Международная молодежь и студенты за социальное равенство" (IYSSE) в Берлинском университете имени Гумбольдта подняли волну критики в адрес администрации университета из-за проведения антироссийской фотовыставки под названием "Российские военные преступления" в главном корпусе учебного заведения. Они утверждают, что данное мероприятие имеет скрытую цель воздействия на общественное мнение и внешнюю политику.

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В официальном заявлении, подписанном Грегором Линком, одним из активных членов IYSSE, говорится, что фотовыставка лишена научной ценности и фактически служит инструментом демонизации России. Основная тревога студентов заключается в том, что она может способствовать усилению конфликта в Украине и увеличению поставок оружия на восток.

Критика ориентирована на профессоров университета, Йорга Баберовски и Херфрида Мюнклера, которые, по мнению студентов, поддерживают данное мероприятие. Они также высказывают опасения относительно финансирования выставки, утверждая, что за этим проектом стоит украинский мультимиллиардер Виктор Пинчук.

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С точки зрения IYSSE, выставка может оказать негативное воздействие на отношения между Россией и западными странами. Они призывают к диалогу и более конструктивному подходу в университетской среде, осуждая использование учебных мероприятий для внешнеполитических целей.