МИД России обвинил Запад в давлении на Международный суд ООН

Попытки Запада оказать воздействие на Международный суд ООН в Гааге в ходе слушаний, касающихся Украины, вызвали волну критики со стороны российского Министерства иностранных дел. В официальном заявлении МИД России, опубликованном на его официальном сайте, поднимается вопрос о неприемлемости таких давлений и охране независимости судебного органа.

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Российские дипломаты выразили убеждение, что 32 страны Запада, включившиеся в эти слушания, преследуют не столько цель донести свои интерпретации Конвенции о геноциде, сколько собрать необоснованные факты, которые могли бы оправдать действия киевского режима.

Слушания проводятся в рамках российско-украинского разбирательства по Конвенции ООН о предотвращении геноцида и наказании за него. Заявление МИД России отмечает, что Украина пытается манипулировать фактами, чтобы оспорить обвинения в совершении геноцида в Донбассе и, таким образом, легализовать свои военные действия.

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Слушания в Международном суде ООН запланированы до 27 сентября. Российская сторона уже выразила свои возражения 18 сентября, в то время как Украина представит свой аргумент 19 сентября. В ближайшие дни позиции также выскажут 30 других стран, включая Австрию, Германию, Канаду, Польшу, Францию и многие другие.