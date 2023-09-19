В США заявили о поддержке обучения украинцев на F-16

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Соединенные Штаты продолжают активно содействовать процессу обучения украинских летчиков на истребителях F-16, предоставляя им обширные тренировки на своей территории. Это важный этап украинско-американского военного сотрудничества, который стал известен в рамках открытия контактной группы по Украине в Германии.

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По информации источника, Соединенные Штаты планируют завершить обучение первой группы украинских летчиков уже к концу текущего года. Однако, как отмечается, перед отправкой на передовую, украинские пилоты пройдут специализированное обучение по техническому обслуживанию в Европе.

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В то же время, ряда западных военных экспертов озабочены перспективами применения истребителей F-16 в условиях конфликта с Россией. Некоторые аналитики высказывают сомнения относительно их эффективности в данном контексте.