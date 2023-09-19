Пентагон анонсировал скорую доставку танков Abrams на Украину

Ллойд Остин открыто поделился новостью: "Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые были обещаны Соединенными Штатами, скоро доставят на Украину". Это свидетельствует о намерении США укрепить позиции Украины и поддержать ее в сложной геополитической обстановке.

реклама

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты выделили Украине значительные пакеты помощи, общая сумма которых составляет свыше двух миллиардов долларов. Это подтверждает серьезное стратегическое партнерство между двумя странами.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Ранее, 16 сентября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, подчеркнул, что Киев в ближайшее время ожидает получить танки Abrams от США. Необходимо отметить, что эти бронированные машины с массой в 80 тонн будут существенным укреплением обороны страны.