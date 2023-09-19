МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе

Внимание мирового сообщества сосредоточено на возросшем потоке нелегальных мигрантов из Африки в Европу, и в этой связи замглава Министерства Иностранных Дел Польши, Аркадиуш Мулярчик, выразил обвинения в адрес России, считая, что она имеет интерес в поддержке этой явно незаконной активности, сообщает РИА Новости.

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Мулярчик утверждает, что различные структуры оказывают поддержку мигрантам в их пути на сотни и тысячи километров из разных регионов Африки к Средиземному морю, а далее - в Европу. Он отмечает, что, несмотря на то, что перевозка осуществляется преступными группировками, стоит вопрос о стратегической заинтересованности России, которая, по мнению дипломата, может стремиться к дестабилизации обстановки.

Премьер-министр Италии, Джорджа Мелони, в свою очередь, обратилась к Европейскому союзу с просьбой о помощи в управлении растущим потоком мигрантов. Она пригласила председателя Европейской комиссии, Урсулу фон дер Ляйен, посетить итальянский остров Лампедуза, чтобы понаблюдать за чрезвычайной ситуацией, связанной с прибытием тысяч мигрантов на небольших лодках из Северной Африки. Запланированный визит намечен на 17 сентября.

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В дополнение, итальянская премьер-министр предложила главе Европейского совета, Шарлю Мишелю, включить в повестку дня совета ЕС в октябре обсуждение текущей ситуации и призвала к созданию миссии для пресечения незаконных миграционных потоков в Европу.