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Бывший вице-президент США Пенс: Китай стоит на пути превращения в «империю зла»
Бывший вице-президент США заявил о превращении Китая в «империю зла»

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Бывший вице-президент США и нынешний кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года, Майк Пенс, поднял тревожный флаг в отношении Китая, назвав его потенциальной "империей зла". Это заявление было сделано им в интервью агентству Reuters.

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"Хотя Китай на данный момент еще не может считаться 'империей зла', он усердно работает в этом направлении", - заявил Пенс. По его мнению, КНР представляет серьезную стратегическую и экономическую угрозу для Соединенных Штатов в XXI веке.

Майк Пенс высказал поддержку увеличению поставок оружия на Тайвань и сокращению экономических связей между США и Китаем. Кроме того, он призвал к запрету китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов.

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Это не первый раз, когда Пенс выражает обеспокоенность в отношении Пекина. В случае его избрания на пост президента, он обещает продолжить ужесточение политики в отношении Китая и ограничить его доступ к американской экономике.

#новости
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