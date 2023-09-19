Южная Корея направит Украине боевую технику

Южная Корея усиливает свою поддержку Украине, отправляя два тральщика K600 "Rhino" для разминирования полей. Этот акт солидарности стал ответом на срочную просьбу украинского президента Юн Сок Елю и демонстрацией поддержки со стороны Сеула.

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Тральщики K600 "Rhino" не представляют собой летальное оружие, но они имеют ключевое значение для безопасности на украинской территории, засоренной минами. Поставка этой техники обозначает самую существенную военную поддержку, предоставленную Сеулом Украине.

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Этот шаг Южной Кореи также коррелирует с ситуацией на мировой арене, где Украина получила значительные поставки артиллерии и боеприпасов от США и их союзников. Необходимость в оперативном восстановлении военного арсенала подчеркивает важность сотрудничества с надежными партнерами, включая Южную Корею, где продажи оборонной техники значительно увеличились в 2023 году.