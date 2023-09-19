Президент Бразилии принял просьбу Украины о переговорах

Встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и главы Украины Владимира Зеленского вызвала волну интереса в мировой политике. Согласно информации, поступившей из бразильского правительства, эта встреча была инициирована украинской стороной и запланирована на 20 сентября в 16:00 местного времени в отеле, где проживает бразильский лидер.

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Переговоры этих двух мировых лидеров стали одним из ключевых моментов Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Особый интерес вызывает попытка Владимира Зеленского получить поддержку от "видного лидера" в долгосрочном конфликте между Украиной и Россией.

Советник президента Бразилии по международным делам, Селсу Аморим, подчеркнул, что Луис да Сильва идет на встречу с конструктивным настроем и открыт к диалогу с Владимиром Зеленским. Однако исход этой встречи остается загадкой, исходя из слов Аморима.

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Предварительное согласование встречи провели главы МИД Бразилии и Украины, Мауро Виейра и Дмитрий Кулеба, подчеркивая важность диалога на мировой арене. Глобальное сообщество с нетерпением ожидает развития событий и надеется на продуктивные переговоры между этими двумя влиятельными лидерами.