Ряд стран ЕС обвинили в неполной солидарности с Украиной

Внутри Евросоюза недавно возникли обвинения в неполной солидарности с Киевом со стороны Польши, Венгрии и Словакии, которые продлили запрет на импорт украинского зерна. Критику их действий выразил министр продовольствия и сельского хозяйства Германии, Джем Оздемир, говоря: "Когда вас это устраивает, вы солидарны, а когда вас это не устраивает, вы не делаете всё по своему."

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Один из европейских дипломатов, беседуя с американской газетой Politico, подчеркнул, что политика Польши в отношении украинского зерна кажется мотивированной не столько экономическими проблемами, сколько политическими целями текущего правительства накануне выборов.

Ранее запрет Еврокомиссии на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины перестал действовать. Тем не менее, Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз продукции на национальном уровне.

В ответ на действия этих стран, 18 сентября Киев обратился в Всемирную Торговую Организацию (ВТО), подав иски против Венгрии, Польши и Словакии. Украинские власти настаивают на том, что запрет на ввоз зерна нарушает международные торговые соглашения и является неприемлемым.

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Ситуация вызывает обеспокоенность и обсуждения внутри Евросоюза, оставляя открытым вопрос о том, в чем истинные мотивы действий Польши, Венгрии и Словакии - политические интересы или обеспечение экономической безопасности.