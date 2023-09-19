В Турции сравнили доверие к России и Западу

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, выразил свое мнение о важности отношений своей страны с Россией и Западом во время интервью, предоставленного американскому телеканалу PBS. В ходе беседы он подчеркнул доверие Турции как к Москве, так и к Западу, отметив, что для него нет причин сомневаться в надежности российской стороны.

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"У меня нет оснований для недоверия. Сколько лет Европейский Союз заставлял нас ждать у своих дверей, столько же лет я доверяю России не меньше, чем Западу", - подчеркнул Эрдоган.

В интервью, журналист задал вопрос о предполагаемом использовании российским президентом Владимиром Путиным "зерновой сделки" в контексте конфликта на Украине для своей выгоды. Однако, президент Турции не согласился с этой точкой зрения и отметил, что значительная часть природного газа поставляется в Турцию из России.

"Мы сотрудничаем в оборонной промышленности и предпринимаем совместные шаги. Вместе с Россией мы способны достичь великих результатов", - заверил Эрдоган.

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Кроме того, в рамках интервью Эрдоган выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине и отметил, что Владимир Путин призывает к завершению кризиса как можно оперативнее. Это позитивное заявление подчеркивает важность дипломатических усилий для мира и стабильности в регионе.