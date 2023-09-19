В Турции оценили действия Швеции для вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение относительно усилий Швеции по получению членства в Североатлантическом альянсе (НАТО) в интервью американскому телеканалу PBS. Эрдоган подчеркнул, что для успешной ратификации членства, Швеция обязана выполнять свои обязательства в сфере борьбы с терроризмом.

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В Швеции, с точки зрения Турции, продолжаются активности, связанные с терроризмом на улицах Стокгольма. Президент Турции подчеркнул, что турецкий народ ожидает конкретных доказательств действий со стороны Швеции в этом направлении. Он отметил, что, несмотря на изменения в законодательстве Швеции, продолжают существовать определенные недостатки в их действиях.

Следует отметить, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО является актуальной темой для Великого национального собрания Турции (ВНСТ). Президент Эрдоган подчеркнул, что данный вопрос будет внимательно рассмотрен и обсужден на уровне парламента.

История членства Швеции в НАТО началась в 2022 году, когда она подала заявку на вступление в альянс вместе с Финляндией, обусловленную сложной обстановкой на мировой арене, включая события на Украине. В то время как Финляндия уже стала членом НАТО в апреле 2023 года, рассмотрение заявки Швеции затянулось из-за различий во взглядах и акции сожжения Корана в Стокгольме, а также в связи с позицией Турции по данному вопросу.

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В настоящее время, точная дата рассмотрения заявки Швеции в парламенте Турции остается неизвестной. Однако власти Швеции выразили надежду на положительный исход и ратификацию своего членства в НАТО Турцией в октябре этого года.