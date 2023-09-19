Эрдоган предрек нескорое окончание конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свои мысли относительно хода конфликта на Украине в эксклюзивном интервью для американского телеканала PBS.

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В ходе интервью, Эрдоган выразил оптимизм относительно скорого завершения украинского конфликта, однако подчеркнул, что долгосрочное урегулирование остается на повестке дня. Он процитировал российского президента Владимира Путина, утверждая, что Путин также высказывает стремление к оперативному завершению кризиса.

"Господин Путин призывает к скорейшему окончанию конфликта. Я говорю это исключительно по его словам, и я верю его намерениям", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее Турецкий лидер выразил убеждение в том, что в мирном процессе на Украине нет проигравших и что у конфликта нет победителей.

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Эрдоган остается активным участником международных усилий по урегулированию конфликта, придерживаясь взгляда, что мир - это наилучшая альтернатива конфликту.