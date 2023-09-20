Эрдоган отверг помощь Евросоюза для Турции

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, выразил уверенность в том, что его страна всегда была и остается самодостаточной, не зависящей от помощи или поддержки со стороны Евросоюза. В ходе беседы с корреспондентом американского телеканала PBS, ему был задан вопрос о возможности отказа Турции от процесса вступления в Евросоюз.

реклама

Эрдоган подчеркнул важность решений, принимаемых Евросоюзом, и при этом сказал, что если ЕС выразит положительное отношение к Турции, это будет приветствоваться в стране.

Президент также отметил, что Турция в течение последних 50 лет оставалась вне дверей Евросоюза, но всегда проявляла самодостаточность и независимость. Он подчеркнул, что страна никогда не ощущала необходимости во внешней помощи или поддержке со стороны ЕС.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность рассмотреть альтернативные пути сотрудничества с Евросоюзом, если это будет необходимо, учитывая уже предпринимаемые ЕС шаги, которые, по его мнению, могут отдалить страну от блока.