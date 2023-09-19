Главы МИД стран Евросоюза проведут встречу в Киеве

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о планируемой встрече глав министерств иностранных дел стран Европейского союза в Киеве. Этой информацией он поделился с журналистами в ходе пресс-конференции, прошедшей в Нью-Йорке. Боррель отметил: "Я рад сообщить, что в ближайшее время мы планируем провести встречу министров иностранных дел в столице Украины."

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Помимо этого, Жозеп Боррель также подчеркнул, что западные страны намерены активно продолжать диалог с украинскими властями. Это свидетельствует о стремлении Европейского союза поддерживать тесные отношения с Украиной и участвовать в решении актуальных международных вопросов.

Кроме того, стало известно, что власти Евросоюза рассматривают возможность включения в 12-й пакет санкций пункта, касающегося передачи Украине прибыли с замороженных на Западе активов Банка России. Окончательное решение по этому вопросу планируется принять в первой половине октября, возможно, на саммите ЕС — США. Санкции направлены на продолжение давления на Россию в свете текущих геополитических событий.

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Эти события свидетельствуют о нарастающей важности региональных и международных дипломатических усилий и продолжении внимания мировых лидеров к ситуации в Украине.