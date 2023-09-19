На Западе назвали ошибкой помощь НАТО Украине

В свете происходящих событий на Украине, обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес выразила серьезные сомнения в принятом НАТО решении, которое, по ее мнению, привело к началу конфликта с Россией. Она подчеркнула, что этот конфликт подчеркнул неспособность НАТО обеспечить защиту даже на своей собственной территории.

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По словам Рейес, Киев продолжает терять силы в этом конфликте, и она считает, что "история с Украиной подходит к концу". Она также указала на истощение арсеналов и ресурсов НАТО, которые были направлены на поддержку Украины, назвав это большой ошибкой со стороны альянса.

Рейес заявила: "Для НАТО это не приносит ничего хорошего. Украина изначально не имела достаточных военно-воздушных сил и не должна была участвовать в боевых действиях, но НАТО, особенно США, подтолкнули ее к этому вооруженному конфликту".

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предсказал продолжительность конфликта на Украине и выразил надежду на скорое завершение боевых действий. Однако, согласно Рейес, ситуация на Украине оставляет мало места для оптимизма, и возможность завершения конфликта сопряжена с вопросами о будущем самой страны.