Во Франции отказались вводить запрет на въезд машин с российскими номерами, несмотря на пример Польши, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии

Посольство Франции в России решило не следовать примеру нескольких других европейских стран, и не вводить запрет на въезд российских автомобилей с российскими номерами. Информацию об этом сообщили изданию "Известия".

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"Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, пересмотрели свои правила. Однако мы не планируем делать то же самое", - подтвердили в дипломатическом представительстве Франции.

Ранее Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, предложил России рассмотреть возможность закрытия границы с теми европейскими странами, которые запретили въезд российским автомобилям на свою территорию. Он также выразил мнение о необходимости ужесточения тарифов для данных стран и советовал российским бизнесменам искать альтернативные рынки сбыта.

С начала сентября Польша ввела ограничения на въезд легковых автомобилей с российскими номерами, что было объявлено министром внутренних дел Польши, Мариушем Каминьски. Эти ограничения также действуют в Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии. Следовательно, подобные меры применяются во всех странах Европейского союза, граничащих с Россией.

На прошлой неделе Европейская комиссия уточнила правила, касающиеся санкций против Москвы. Согласно новым указаниям, въезд на территорию Евросоюза на российских зарегистрированных автомобилях, может быть расценен как нарушение импортных правил. Кроме того, в список запрещенных к ввозу товаров включены смартфоны, одежда и предметы личной гигиены. Однако Еврокомиссия призывает таможенников действовать "пропорционально и разумно" при принятии решений относительно остальных предметов.