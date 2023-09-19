Главы МИД России и Китая обсудили конфликт на Украине

Министры иностранных дел России и Китая, Сергей Лавров и Ван И, провели важные консультации, обсуждая ситуацию вокруг украинского конфликта. Это событие было официально объявлено на сайте МИД России.

реклама

В ходе встречи стороны подробно обсудили текущую обстановку на Украине, придав особое внимание тому, что попытки урегулирования кризиса без учета интересов России являются несостоятельными. В заявлении МИД подчеркивается, что активное участие России имеет критическое значение для решения этой проблемы.

Кроме того, министры выразили высокую оценку уровню отношений между двумя странами и обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Они также рассмотрели возможности для высокоуровневых контактов в будущем.

Дипломаты также оговорили важные планы России по участию в третьем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Это значимое мероприятие намечено на октябрь и состоится в Пекине.

Это не первое обсуждение между Лавровым и Ван И на тему региональных вопросов. Ранее в августе они провели телефонный разговор, на котором обсудили не только украинский кризис, но и подтвердили готовность Москвы и Пекина к дальнейшей тесной координации внешней политики.

Эти консультации подчеркивают важность сотрудничества между Россией и Китаем в региональных и мировых вопросах, а также их общее стремление к миру и стабильности в регионе.