В США рассказали о провальном маневре ВСУ

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Ларри Джонсон, выразил озабоченность в ходе своего интервью на YouTube-канале Dialogue Works, рассматривая неудачный ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению эксперта, отсутствие авиационной поддержки оказалось ключевой причиной неудачи данной операции.

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Джонсон оценил решение ВСУ атаковать укрепленные позиции без привлечения авиации как стратегически неверное. В его словах: "Как, во имя всего святого, вы хотели атаковать укрепленные позиции, когда вы можете полагаться только на наземные силы и артиллерию в небольшом количестве? Никогда в истории такого не было."

Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что ВСУ не обладали средствами противовоздушной обороны, что позволяло российской авиации беспрепятственно приближаться к передовой линии и проводить удары.

По мнению Джонсона, неудача контрнаступления также связана с изначальными оценками ситуации стран НАТО. Запад ожидал, что российская армия не будет способна дать адекватный ответ на действия ВСУ, что оказалось неверным.

Экс-морской пехотинец Вооруженных сил США, Брайан Берлетик, ранее также выразил сомнения в успехе контрнаступления ВСУ, указав на недостаток необходимой военной техники и неспособность украинских военных конкурировать с армией России.





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