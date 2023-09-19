Белый дом заявил, что не видит признаков передачи Китаем оружия России

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома, Джон Кирби, подчеркнул отсутствие признаков того, что Китай планирует поставлять оружие России. Эту информацию распространило агентство ТАСС.

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"Мы не видим никаких сигналов о том, что КНР меняет свою позицию или собирается предоставлять России смертоносное вооружение," - заявил Кирби. По его словам, Вашингтон считает, что такие действия не соответствовали бы интересам Пекина. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может углубить свою технологическую зависимость от Китая к 2030 году, особенно в части поставок литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов. Эти данные подчеркивают актуальность вопроса о торговых связях между ЕС и Китаем в будущем.