Генсек ООН рассказал о работе над восстановлением зерновой сделки, хотя это непростая задача

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился в интервью телеканалу CNN информацией о текущих усилиях по восстановлению зерновой сделки. По его словам, хотя процесс восстановления черноморской инициативы продолжается, стоит признать, что это задача непростая.

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"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы дать новое дыхание этой сделке, но стоит понимать, что это сложный вызов", - подчеркнул Гутерриш.

Ранее Генеральный секретарь ООН провел консультации о возможности возобновления зерновой сделки с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также планирует провести аналогичные консультации с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В это же время в Анкаре также подчеркнули, что турецкое правительство активно работает над перезапуском данного соглашения.







