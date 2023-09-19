В США обещали выделять Украине дополнительные пакеты военной помощи практически каждые две недели

Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США, объявил на пресс-конференции о намерении предоставить дополнительные пакеты военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эту новость сообщает агентство РИА Новости.

реклама

Представитель Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты регулярно оказывают поддержку Украине в области безопасности. Кирби также подчеркнул, что новые пакеты помощи будут анонсироваться Вашингтоном практически каждые две недели. "Так что я уверен, что мы продолжим предоставлять дополнительную поддержку в области безопасности", - сказал он. Однако детали нового пакета помощи пока не были раскрыты.

Ранее было сообщено о создании Пентагоном специальной группы для контроля за американской помощью Украине. С начала президентства Джо Байдена США направили в Украину поддержку на общую сумму более 43,7 миллиарда долларов.