В Белом доме заявили о прогрессе ВСУ в контрнаступлении, но не раскрыли конкретные детали успеха

Как сообщает РИА Новости, важные сведения поступили о ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) от координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

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"Украина продолжает свои успешные действия в контрнаступлении", - подчеркнул он. Важно отметить, что Кирби не уточнил конкретные детали этого успеха, оставив это для последующих анонсов.

Следует отметить, что президент США Джо Байден встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 сентября, и они планируют обсудить ситуацию на Украине в подробностях.

Предварительные заявления бывшего агента ЦРУ Фила Джиральди подразумевают, что Байден может рассмотреть возможность размещения американских военных на территории Украины. Этот вопрос остается в центре внимания и может иметь существенное значение для будущего региональной безопасности.