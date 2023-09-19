В Кремле прокомментировали слова Шольца о необходимости вывода войск с Украины

Слова германского канцлера Олафа Шольца, призывающего к выводу российских войск из зоны специальной военной операции на Украине, вызвали реакцию из Кремля. Пресс-секретарь российского президента, Дмитрий Песков, отметил, что такие заявления свидетельствуют о непонимании немецкой стороной текущей ситуации. В контексте переговоров между Москвой и Киевом, где вывод войск является ключевым условием, представитель Кремля подчеркнул, что такие заявления мало способствуют диалогу и могут затруднить урегулирование конфликта.

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Канцлер Шольц ранее выразил мнение, что мир на Украине зависит от поставок оружия и подчеркнул необходимость военной поддержки для обеспечения безопасности и стабильности в регионе и даже за его пределами. Он утверждает, что без такой поддержки Украина столкнется с угрозами, которые затронут не только эту страну, но и всю Европу, а, возможно, и мир в целом.