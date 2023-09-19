Лавров встретится с главами МИД БРИКС в Нью-Йорке

Глава МИД России, Сергей Лавров, планирует встречу с высокопоставленными представителями других стран-участниц БРИКС в Нью-Йорке, где проходит Генеральная Ассамблея ООН. Об этом сообщает официальный сайт Министерства Иностранных Дел.

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В ходе этой встречи, главы МИД Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки намерены обсудить широкий спектр международных вопросов, включая приоритеты, выдвинутые на повестке Генеральной Ассамблеи. "Министры обсудят возможности для усиления координации внутри формата БРИКС и будут заниматься реализацией решений, принятых на последнем XV саммите данного объединения," - гласит официальное заявление МИД.

Следует также отметить, что в ходе предстоящей встречи, глава российского внешнеполитического ведомства планирует представить коллегам планы России по председательству в БРИКС в 2024 году.

Напомним, что XV саммит БРИКС, который прошел в Южной Африке с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, принял решение о расширении числа участников, включив в себя Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Этот шаг придаст еще большую значимость и влияние данному международному объединению.