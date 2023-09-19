Эрдоган запланировал новый разговор с Путиным

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, планирует провести новые переговоры с президентом России, Владимиром Путиным, после своего визита в Соединенные Штаты. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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Администрация турецкого лидера подтвердила его намерение установить телефонный контакт с господином Путиным. Предполагается, что эти переговоры состоятся после возвращения Эрдогана из США, где он обсудил конкретные предложения по восстановлению зерновой сделки с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерришем, а также другими мировыми лидерами.

Ожидается, что президент Эрдоган выразит призыв к принятию практических мер для возобновления продуктового соглашения в своем выступлении на генеральной ассамблее ООН. Он также подчеркнет, что решение этой системной проблемы требует конкретных действий, а не только слов поддержки.

Ранее представитель России при ООН, Василий Небензя, выразил сомнения относительно способности организации решить системные проблемы в данной ситуации, отметив, что у ООН ограниченные рычаги воздействия.