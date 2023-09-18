Американцы обеспокоились здоровьем Байдена

По данным последнего опроса, который был проведен каналом CBS News, 72 процента граждан Соединенных Штатов выразили сомнение в отношении здоровья текущего президента, Джо Байдена, и его способности возглавлять страну после выборов 2024 года. Эта цифра ставит под сомнение его возможное второе президентство.

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Исследование также подчеркивает, что вопросы, связанные с возрастом и психоэмоциональным состоянием лидера, имеют решающее значение для американских избирателей. Только 34 процента участников опроса выразили уверенность в том, что Джо Байден сможет успешно завершить свой второй срок. В то же время, более половины респондентов (55 процентов) считают, что бывший президент Дональд Трамп способен выполнять свои обязанности весь второй президентский срок.

Кроме того, результаты исследования выявили, что большинство американцев желают видеть в президенте качества жесткого лидера (67 процентов) и энергичного лидера (58 процентов). Эти характеристики наиболее часто ассоциируются с Дональдом Трампом, по мнению 67 процентов респондентов, в то время как Джо Байдена считают спокойным.



