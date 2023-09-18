Германия заявила о планах передать Украине «нежное оружие»

В ближайшие дни власти Германии намерены принять важное решение относительно передачи Украине крылатых ракет Taurus. Сообщение об этом поступило от депутата Бундестага ФРГ, Родериха Кизеветтера, в ходе беседы с журналистами NTV.

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Кизеветтер, комментируя текущую ситуацию, отметил, что 18 сентября в ООН запланирована встреча, на которой будет обсуждаться вопрос о передаче этих стратегических ракет. Он также подчеркнул, что уже на следующий день, 19 сентября, состоится важная встреча в Рамштайне, на которой, как ожидается, будут объявлены конкретные новости по данному вопросу.

Депутат Бундестага выразил уверенность в том, что в течение текущей недели будет объявлена дата поставки ракет Taurus. Кизеветтер описал этот тип вооружения как "нежное оружие", отмечая его способность прерывать линии снабжения.

Эта информация стала известна после заверений канцлера ФРГ, Олафа Шольца, о постоянной поддержке Украины до конца, хотя он не стал делать конкретных прогнозов относительно сроков окончания конфликта на Украине. Передача крылатых ракет Taurus может иметь важное значение для обеспечения безопасности Украины в условиях текущего геополитического напряжения.