Зеленский встретится с американскими сенаторами в Вашингтоне

Американские сенаторы готовятся к встрече с Президентом Украины, Владимиром Зеленским, в контексте возрастающих опасений, связанных с намерениями некоторых республиканцев в нижней палате Конгресса США блокировать предлагаемый новый пакет финансовой помощи для Киева, который оценивается в 24 миллиарда долларов. Эту информацию распространило агентство Bloomberg.

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Исходя из планов, после своей участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Президент Зеленский направится в Вашингтон. На 21 сентября намечены важные встречи, включая переговоры с Президентом США Джо Байденом в Белом доме и беседы с членами Сената из Демократической и Республиканской партий.

Источники сообщают, что украинский лидер активно стремится получить обещания обеих партий продолжать оказывать поддержку Киеву. Это происходит на фоне требований республиканцев в палате представителей Конгресса США приостановить многомиллиардную помощь Украине и даже угроз остановки работы правительства, если такая финансовая поддержка будет включена в новый бюджетный проект.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям, Джон Кирби, ранее подчеркнул увеличение числа конгрессменов, высказывающих критику в отношении будущей помощи и расходов на Украину. Он отметил, что наибольшая недовольство проявляется среди республиканцев в палате представителей, которые составляют "небольшую, но влиятельную" группу голосов.

Ситуация остается напряженной, и будущее финансовой поддержки Украины со стороны США остается под большим вопросом, учитывая сложные политические обстоятельства.