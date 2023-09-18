Европейские фермеры потребовали запретить импорт украинского зерна

Болгарские фермеры настаивают на введении запрета на импорт украинской сельхозпродукции, включая зерно, овощи, молоко, мед и мясо. Они объявили о намерении провести масштабные акции протеста, включая блокирование дорог в столице Софии. Фермеры считают, что правительство недостаточно защищает местное сельское хозяйство от дешевых украинских продуктов, что приводит к переполнению рынка.

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Однако 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в пять граничащих с ней стран. Украинские власти обещают разработать план поставок в Евросоюз, чтобы избежать возможного роста экспорта.

Несмотря на это, некоторые страны, такие как Венгрия, Словакия и Польша, ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне. Польша даже утверждает, что такие меры могут оказаться в пользу Украины, так как транзит украинских сельхозпродуктов через ее территорию увеличивается.

Ситуация продолжает развиваться, и болгарские фермеры настаивают на том, чтобы их требования были учтены в интересах местных аграрных производителей.