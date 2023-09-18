Байден решил внести изменения в структуру СБ ООН. Лидеры стран считают, что организация больше не отвечает своим целям

На этой неделе президент США Джо Байден высказал намерение внести изменения в структуру Совета Безопасности ООН. Слова американского лидера стали известны благодаря заявлениям координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям, Джона Кирби.

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Согласно Кирби, Вашингтон считает, что пришло время для пересмотра архитектуры Совета Безопасности ООН. С целью сделать его более инклюзивным и всесторонним, администрация президента поддерживает идею включения в этот орган большего числа стран-членов.

Интересно отметить, что уже в июне текущего года, Джо Байден поручил своему представителю в ООН, Линде Томас-Гринфилд, начать обсуждение реформы Совета Безопасности. Согласно предложению США, Совбезу следует добавить шесть новых государств-членов, включая представителей Африки и Латинской Америки, при этом новые страны не получат право вето, которым обладает текущая "пятерка".

Подобные изменения в структуре Совета Безопасности ООН стали актуальными после неудачных попыток Совбеза контролировать ситуацию в различных международных конфликтах, как показало недавнее столкновение интересов Южной Кореи, России и КНДР. Необходимость более эффективных мер и ограничений стала очевидной.

Президент России Владимир Путин подтвердил свою позицию в поддержку равноправного стратегического взаимодействия с КНДР, несмотря на санкции со стороны Совета Безопасности ООН. Он также подчеркнул, что будущее сотрудничество с КНДР будет соблюдать международные ограничения и резолюции, но отметил, что вопросы военно-технического сотрудничества все же обсуждаются.

Следует ожидать, что эта инициатива США по реформе Совета Безопасности ООН будет вызывать активные дебаты в международном сообществе в ближайшем будущем.