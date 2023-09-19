Россия обвинила ООН во лжи про зерновую сделку

Василий Небензя, постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН), выразил сомнение в достоверности утверждений ООН, согласно которым Черноморская зерновая инициатива играет решающую роль в спасении голодающих людей по всему миру. Небензя подчеркнул, что предоставленные организацией цифры и факты не соответствуют реальной ситуации.

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По словам российского дипломата, информация о том, что выход России из соглашения, известного как "зерновая сделка", привел к росту мировых цен на продовольствие, является ложной. Он утверждает, что наоборот, цены на продукты питания снижаются. Тем не менее, он также отметил, что продолжаются контакты между Россией и ООН относительно судьбы Черноморской инициативы.

Ранее генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш, обсудил возобновление зерновой сделки с госсекретарем США, Энтони Блинкеном, и планирует провести соответствующие консультации с главой европейской дипломатии, Жозепом Боррелем. Турецкое правительство также приложило все усилия для перезапуска соглашения в этом направлении.