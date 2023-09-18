Небензя оценил возможность встречи России и США на полях Генассамблеи ООН

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций, Василий Небензя, подтвердил, что на данный момент США не выносили предложение о встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом вопросе он высказался в интервью агентству РИА Новости.

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"На протяжении текущей высокоуровневой недели на Генеральной Ассамблее, американские коллеги не представили нам какие-либо инициативы о двусторонних встречах," - подчеркнул Небензя. По его словам, Россия готова рассмотреть любые предложения, включая инициативы США, если таковые поступят.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН на высоком уровне продлится с 18 по 26 сентября и будет проходить в штаб-квартире организации.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов, Энтони Блинкен, выразил мнение о том, что Россия и Китай представляют собой наиболее серьезную угрозу мировому порядку, сложившемуся после окончания холодной войны. Он отметил: "Ситуация, которую мы в данный момент переживаем, не только испытание мирового порядка, но и его возможный крах."