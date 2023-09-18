Зеленского предупредили о рисках из-за выступления на Генассамблее ООН

Выступление Президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) вызывает интерес и поднимает важные вопросы. Об этом говорит Ричард Гоуэн, глава направления, занимающегося вопросами ООН в аналитическом центре International Crisis Group (ICG).

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Согласно мнению Гоуэна, визит Президента Зеленского в Нью-Йорк предоставляет уникальную возможность для Украины получить международную поддержку. Тем не менее, он также отмечает, что это может стать "весьма рискованным моментом" для украинского лидера.

Один из основных рисков, подчеркнутых аналитиком, связан с отказом Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией. Это решение, по словам Гоуэна, противоречит позиции многих представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран, высказанной во время недавних заседаний по Украине в ООН.

Аналитик также предупреждает о том, что слишком жесткий подход со стороны Президента Зеленского может вызвать дипломатический кризис для Украины. Важно найти баланс и учитывать мнения других глав государств, чтобы успешно использовать данную возможность на мировой арене.

Зеленский должен выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября, и его выступление станет одним из ключевых моментов недели высокого уровня, которая будет открыта президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва и с последующим выступлением американского президента Джо Байдена.