Украине предсказали безоговорочную капитуляцию

Экс-разведчик Вооруженных Сил Соединенных Штатов, Скотт Риттер, высказал прогноз относительно будущего разрешения конфликта на Украине, заявив, что исход будет определяться исключительно в интересах России. В интервью для YouTube-канала Reporterfy Media & Travel он отметил, что вероятнее всего Украине придется согласиться с безоговорочной капитуляцией.

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"Конфликт закончится в интересах России, которая будет диктовать условия соглашения и определять его содержание. Украина, вероятно, не сможет достичь своих целей и признает, что ее Вооруженные силы не в состоянии одержать верх над российскими вооруженными силами и вернуть потерянные территории", - подчеркнул Риттер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил угрозы в адрес России, намекая на возможность начала более жёсткого военного конфликта. Тем временем в рядах западных стран растет понимание, что ВСУ не имеют реальных шансов на разрешение конфликта в свою пользу и начинают подготавливаться к переговорам с Россией с целью пошагового разрешения конфликта.

Ситуация на Украине остается сложной, и ее дальнейшее развитие будет зависеть от решений, принятых сторонами в конфликте.