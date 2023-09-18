В США во время воздушной гонки столкнулись два самолета

В ходе воздушной гонки, прошедшей на аэрошоу в городе Рино, Невада, произошло столкновение двух самолетов, как сообщает Ассоциация воздушных гонок Рино (RARA) через социальную сеть X (бывший Twitter). Увы, оба пилота погибли в результате этого несчастного случая.

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По информации RARA, на данный момент проводится расследование, совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте, местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации Соединенных Штатов, чтобы выяснить причины столкновения.

Однако радует то, что никто из зрителей, присутствовавших на аэрошоу, не пострадал. Такие происшествия напоминают о важности строгих мер безопасности в авиации и непрекращающемся риске, с которым сталкиваются пилоты воздушных гонок.

Кроме того, ранее в Италии произошел другой несчастный случай, связанный с авиацией. Самолет пилотажной группы Frecce Tricolore разбился под Турином во время тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться, но самолет задел автомобиль, в котором находились родители и двое детей. К сожалению, врачи не смогли спасти девочку пяти лет. Этот случай подчеркивает насколько важно соблюдать меры безопасности в авиации, чтобы избежать таких трагедий.