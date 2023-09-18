В США отметили рост числа критикующих помощь Украине конгрессменов

Власти Соединенных Штатов Америки отметили рост числа конгрессменов, высказывающих критику относительно планируемых финансовых вливаний и расходов, связанных с Украиной. Этот тренд был замечен Джоном Кирби, координатором по стратегическим коммуникациям в Белом доме, в ходе беседы с британской газетой The Telegraph.

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Согласно представителям Белого дома, особенно активно критике подвергается вопрос о военной поддержке Украины со стороны конгрессменов, принадлежащих к правому крылу Палаты представителей, их число хоть и невелико, но их мнения звучат громко и отчетливо.

Ранее Джон Кирби признал, что США не видят реальной возможности завершить украинский конфликт на своих условиях. Среди ключевых условий находятся уважение суверенитета Украины, вывод российских войск и возвращение потерянных территорий Украине.